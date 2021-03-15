الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسيدخل 24 جوادًا محليًا من عمر الثلاث سنوات المنافسة على"كأس المؤسس" الملك عبدالعزيز للفئة الأولى سعوديًا،الذي ستقام فعالياته مساء السبت المقبل بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية لمسافة 1600 متر وجائزته 3 ملايين ريال.وأصدر نادي سباقات الخيل اليوم القائمة المبدئية للمشاركين، على أن يصدر بعد غدٍ الأربعاء القائمة النهائية والمعتمدة لأسماء الملاك والخيل المشاركة .وبحسب القائمة النهائية وما تحمله الخيل المسجلة من درجات التصنيف المعتمدة، يأتي في المراكز الخمسة الأولى من حيث الأعلى تصنيفًا كل من الجياد "أبو لاح، بأمر الله، شبل لطام، حتم، شالعه", فيما تأتي بقية الجياد المسجلة على النحو التالي: "مغبوطة، مدلوق، الهبرزي، سابق ومسبوق، مبطن، متبشر، ظبي الحماد، شنص، أنصاري، نيوتن، الأسرح، أنا الفيصل، النعماء، سهم البيرق، فرك، وفا الكريم، جوهر الناريز، كاتب التاريخ، صوغاني".وتحمل المؤشرات الأولية من حيث قوة ونوعية الخيل، دلالات مهمة في استحواذ الجوادين "أبو لاح" لأبناء الشريف هزاع العبدلي و"بأمر الله" للإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بحكم أنهما الأعلى تصنيفاً نتيجة للمستويات المميزة التي قدماها في سباقاتهما الماضية، إلى جانب تطلعات الأبيض الواضحة مع الفرس "شالعة" التي تسعى بأن تكون طرفًا ثابتًا في المنافسة على هذا اللقب الكبير واستعادته لخزانة الأبيض.فيما يحاول جاهدًا إسطبل الأمير سعود بن سلمان إلى فرض سيطرته على السباق، والفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي مع جواديه "سهم البيرق" و"جوهر الناريز" بعد أن حققها في العامين الماضيين عبر الجوادين "مجتاحة" و"ولد أخيل".ويضم الشوط في قائمته المبدئية أيضاً عددًا من الأسماء المتطورة والباحثة عن الضوء في هذه الكأس الحلم، تتمثل في مشاركة "شبل لطام" لعبدالله آل منصور، و"الهبرزي" لعبدالرحمن المخضوب، و"شنص" لنواف العنزي و"ظبي الحماد" للإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد.// انتهى //20:59ت م0213