المدينة المنورة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسبدأت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة بمنطقة المدينة المنورة في استقبال طلبات التسجيل في مبادرة التدريب المجتمعي "أتقن" في نسخته السادسة, وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.saوأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور عيد الردادي، أن البرنامج سينطلق يوم الأحد القادم ولمدة 3 أسابيع عن بعد عبر منصة مايكروسفت تيمز،وتُعد هذه المبادرة من أهم المبادرات في نشر ‏الوعي التقني والمهني لأفراد المجتمع في مجالات المؤسسة واكساب المتدربين المعارف والمهارات التي تمس حياتهم اليومية والمهنية وتحقيق المسؤولية المجتمعية واستثمار الإمكانيات البشرية والمادة بالمؤسسة.وبيّن الردادي أن البرامج التدريبية ستشمل 6 تخصصات للشباب والفتيات وهي: الأمن السيبراني، وإدارة الفعاليات والمناسبات، والحوسبة السحابية و"إنترنت الأشياء"، والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وسيكون تنفيذ هذه المرحلة عن بعد وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا وهي مناسبة لأفراد المجتمع؛ للاستفادة من هذه البرامج، وستكون برسوم رمزية ومدة كل برنامج تدريبي أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية يحصل فيها المتدربون على شهادة حضور للبرنامج.// انتهى //21:03ت م0214