حفرالباطن 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واستغلب فريق الفيصلي على مضيفه فريق الباطن، في المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب نادي الباطن بحفرالباطن، بنتيجة 1-2، وذلك في مباراة دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.وسجل هدفي الفيصلي اللاعب محمد الصيعري في الدقيقتين 5، 78، فيما سجل هدف الباطن اللاعب زكريا سامي وذلك عند الدقيقة 36 من زمن المباراة .وبهذا الفوز يتأهل الفيصلي للدور نصف النهائي من كأس الملك منتظرًا الفائز من مباراة النصر والعين غدًا،التي ستقام عند الساعة 06:40 على ملعب مرسول بارك .// انتهى //21:04ت م0215