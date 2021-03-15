رياضي / الفيصلي يتغلب على الباطن في دور الربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين
الاثنين 1442/8/2 هـ الموافق 2021/03/15 م واس
حفرالباطن 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس
تغلب فريق الفيصلي على مضيفه فريق الباطن، في المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب نادي الباطن بحفرالباطن، بنتيجة 1-2، وذلك في مباراة دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.
وسجل هدفي الفيصلي اللاعب محمد الصيعري في الدقيقتين 5، 78، فيما سجل هدف الباطن اللاعب زكريا سامي وذلك عند الدقيقة 36 من زمن المباراة .
وبهذا الفوز يتأهل الفيصلي للدور نصف النهائي من كأس الملك منتظرًا الفائز من مباراة النصر والعين غدًا،التي ستقام عند الساعة 06:40 على ملعب مرسول بارك .
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21:04ت م
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