الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسخصص فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض خدمة تلقي المقترحات والملحوظات عبر تطبيق الواتساب عبر رقم الاتصال بالرقم " 0114022152"؛ في إطار تعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين للاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات لبيوت الله الواقعة تحت نطاق الفرع بالمنطقة.وأوضح مساعد مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالرياض عبدالله بن نشاط السبيعي أن الخدمة تأتي ضمن خدمات متواصلة يسعى الفرع لتحقيقها، مبينًا أن المقترحات والملحوظات سيُتعامل معها على الفور وعلى مدار الساعة وبكل سرية تامة.ولفت مساعد مدير عام الفرع إلى أن المواطن والمقيم شريك أساس في التعاون مع الفرع للرقي بمستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله.// انتهى //21:19ت م0217