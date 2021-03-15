مكة المكرمة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واستغلب فريق أبها على مضيفه فريق الوحدة في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة بنتيجة 4 - 1، وذلك في مباراة مقدمة من الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل هدف أبها الأول اللاعب عبدالرحمن البركة وذلك عند الدقيقة 23 من زمن المباراة، ليضيف زميله سعد بقير الهدف الثاني في الدقيقة 35.وفي الشوط الثاني سجل مهاجمه ستراندبيرغ الهدف الثالث وذلك في الدقيقة 66، ليختتم أهداف أبها رياض شراحيلي بهدف رابع عند الدقيقة 79.فيما سجل هدف الوحدة اللاعب يوسف نياكاتي من ركلة جزاء في الدقيقة 85.وبهذه النتيجة رفع أبها نقاطه لـ 31 نقطة محتلًا المركز التاسع، وبقي الوحدة عند رصيده السابق بـ 27 نقطة في المركز الرابع عشر في سُلّم الترتيب.// انتهى //21:24ت م0218