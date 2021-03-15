نيويورك 2 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن إدانته بشدة لاستمرار العنف ضد المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار.وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم، أن 138 متظاهرا في ميانمار من بينهم نساء وأطفال، قتلوا في أعمال عنف منذ سيطرة الجيش على السلطة في الأول من فبراير.وجدّد المكتب دعوته للمجتمع الدولي بما في ذلك الأطراف الإقليمية، إلى الاتحاد معاً تضامناً مع شعب ميانمار .// انتهى //21:32ت م0219