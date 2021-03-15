الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأقام المنتخب الوطني تحت 17 عامًا اليوم على ملعب نادي العروبة بالجوف، رابع تجمعاته الاستكشافية، وذلك في إطار خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.ووقف المدير الفني للمنتخب الوطني عبدالوهاب الحربي على مستويات (36) لاعبًا خلال التجمّع.يُذكر أن هذا التجمّع يعد الرابع ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية؛ تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.// انتهى //21:38ت م0220