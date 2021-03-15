إسلام آباد 2 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسلقي جندي مصرعه وأصيب خمسة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة اليوم في مدينة كراتشي جنوب باكستان.وأوضحت الشرطة المحلية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة محلية الصنع زرعها مجهولون في دراجة نارية، وجرى تفجيرها بالتحكم عن بُعد في أثناء مرور سيارة للقوات شبه العسكرية بالقرب منها مما أدى إلى مقتل جندي، وإصابة خمسة أشخاص بينهم جنديين وثلاثة من المارة.وطوقت قوات الشرطة موقع الحادث لجمع الأدلة، ونُقل الضحايا إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.// انتهى //21:50ت م0221