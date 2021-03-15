الخليل 2 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واساعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل بأن قوات الاحتلال داهمت منطقة رقعة ببلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت خمسة فلسطينيين بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.كما داهمت منطقة عصيدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت اثنين بعد تفتيش منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.// انتهى //21:56ت م0224