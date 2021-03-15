القاهرة 02 شعبان 1442هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسفاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره فريق البنك الأهلي بهدفٍ دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد الاتحاد السكندري بهذا الفوز إلى 25 نقطة ليتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.// انتهى //21:57ت م0225