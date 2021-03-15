الأمم المتحدة 2 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون، عن عميق أسف الأمم المتحدة لعدم التمكن حتى الآن من التوسط لإنهاء الصراع السوري المأساوي.وأشار بيدرسون، في إحاطته التي قدمها اليوم أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إلى أن الصراع السوري أكمل اليوم عشر سنوات منذ اندلاعه وهو تقريبًا يساوي المدة الزمنية للحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية مجتمعتين.وقال بيدرسون: " الحل السياسي هو الطريق الوحيد للخروج من أزمة سوريا وإنه حان الوقت لنسير بسرعة في المسار السياسي لنعيد وحدة واستقرار سوريا".وأوضح أن الصراع السوري لا يزال عنيفاً حيث لا يزال هنالك قصف متبادل متكرر وإطلاق صواريخ على طول خطوط التماس واضطرابات عنيفة، مع استمرار الضربات الجوية من جهات سورية وأجنبية، كما أن الجماعات الإرهابية لا تزال نشطة وموجودة في سوريا.ونوه بتضحيات الشعب السوري الذي حُرم من المساعدة الإنسانية، وواجه انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق هائل ومنهجي وتعرض لانتهاكات لا حصر لها للقانون الإنساني الدولي، وصموده في وجه العنف والإهانات التي واجهها على مدى عشر سنوات طويلة.وشدد على أهمية توطيد وقف حقيقي لإطلاق النار على الصعيد الوطني وفقًا للقرار 2254، جنبًا إلى جنب مع نهج مشترك؛ لمواجهة التحدي المستمر للجماعات الإرهابية المدرجة ضمن القائمة في سوريا، مؤكداً على الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا.// انتهى //22:20ت م0226