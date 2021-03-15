المدينة المنورة 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسافتتح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, معرض السنة النبوية الإلكتروني، الذي يسهم في تعزيز المعرفة بالسنة النبوية من خلال رسالة المسجد النبوي للعالم والأفراد والمجتمع.وشدد معاليه خلال الافتتاح على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع؛ ليكون من المعارض الدائمة والمتميزة في مجال نشر المعرفة المحمدية، مؤكداً دور المعرض الكبير في إثراء تجربة الزوار المسجد النبوي، وهي من مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأشار الدكتور السديس إلى أهمية مراعاة الدقة والموثوقية في كل ما يعرض عن السنة النبوية الصحيحة التي قامت على مبدأ الوسطية والاعتدال والمساواة بين البشر التي لا تراعي الغلو أو التشديد، سائلاً المولى -عز وجل- أن يكلّل مثل هذه الأعمال بالتوفيق والنجاح.// انتهى //22:21ت م0227