الطائف 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأعلن مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالكلية التقنية بالطائف فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" بمرحلته السادسة.وحدد المركز الإلمام التام باستخدام المنصة الإلكترونية كشرط مهم، وسيكون التدريب في الفترة المسائية من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع من أسابيع التدريب التي تستمر ثلاثة أسابيع، بإجمالي 16 ساعة تدريبية.وأوضح أن "أتقن" يُعدّ من مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المجتمعية التي تقدم لأفراد المجتمع من خلال تنفيذ برامج تدريبية قصيرة للإسهام في تنمية الوعي والمهارات التقنية والمهنية لأفراد المجتمع من خلال ستة برامج تدريبية تتمثل في: الحوسبة السحابية و"إنترنت الأشياء"، والأمن السيبراني، وإدارة الفعاليات والمناسبات، وضريبة القيمة المضافة، والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، وأنه يحق للمتدرب والمتدربة الالتحاق بأكثر من برنامج خلال أسابيع التدريب، علماً أن رسوم البرنامج التدريبي الواحد مئة ريال.// انتهى //22:47ت م0229