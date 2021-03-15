صعـدة 2 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واستمكنت قوات الجيش اليمني اليوم، من صد محاولات تسلل لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على موقع الجيش بجبهة الشامية شمال محافظة صعدة.وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) :" إن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من أسر ثلاثة مسلحين من ميليشيا الحوثي الإرهابية، وبحوزتهم عدد من الألغام أثناء تصدى قوات الجيش الوطني لهم بعد محاولة تسلل فاشلة".وأضاف العميد النويهي "أن المواجهات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا فيما لاذ البقية بالفرار".// انتهى //23:22ت م0232