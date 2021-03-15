الطائف 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات "قسم المجال الثقافي" الملتقى الثقافي الأول بعنوان "الشعر ربيع المشاعر"، تحت شعار نمط حياة ثرية بهوية وطنية حاضرة، وحوار ثقافي عالمي غداً وبعد غد عبر القاعة الافتراضية زوم.ويقدم الملتقى نخبة متميزة من أعلام الأدب العربي بالطائف, وهم أستاذة الأدب والنقد المساعدة بجامعة الطائف ورئيسة شرفة الشعر بأكاديمية الشعر العربي الدكتورة مستورة العرابي, وأستاذ الأدب والنقد الحديث المشارك بجامعة الطائف الدكتور سامي جريدي المنصوري, ونائبة رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الطائف الدكتورة حصة محيا الحارثي, وأستاذة مساعدة في الأدب العربي الحديث ونقده الدكتورة أسماء زكريا فلفلان.// انتهى //23:29ت م0233