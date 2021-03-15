ينبع 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسكرّم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي اليوم, الطلاب المحققين للإنجازات الوطنية والدولية, بحضور مدير عام قطاع التعليم الدكتور ماهر بن محمد الغانم، ونخبة من منسوبي التعليم والطلاب الذين حققوا إنجازات دولية ووطنية مؤهلة للمنافسات الدولية خلال العام 2021م.وحقق الطالبان فارس بن إبراهيم بسيوني ومحمد بن عبدالعزيز الرفاعي من مدرسة ابن خلدون الثانوية ميداليتين برونزيتين في أولمبياد آسيا والباسيفيك للمعلوماتية APIO 2020، ومثلا المملكة في الأولمبياد الدولى للمعلوماتية IOI 2020 الذي نظمته دولة سنغافورة (عن بعد ) بمشاركة 347 متسابقاً يمثلون 87 دولة حول العالم.وحصد الطالب أحمد بن حامد البدراني من مدرسة ابن النفيس الثانوية المركز الرابع على مستوى المملكة والتأهل لتمثيل الوطن في مسابقة إنتل الدولية للعلوم والهندسة "إنتل آيسيف" Intel ISEF-International Science and Engineering Fair بالولايات المتحدة الأمريكية, إضافة إلى حصوله على جائزة خاصة دولية مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ).وحصل الطالب فارس بن خالد النزاوي من مدرسة ابن النفيس الثانوية على جائزة خاصة دولية مقدمة من مؤسسة (ASM) الدولية لمواد التعليم، ونُشر بحثه في المجلة العلمية البريطانية Molecules 2019 بتاريخ 25 /11 /2019م.وحقق الطالب تميم بن عبدالله العمري من مدرسة ابن البيطار المتوسطة المركز الأول في الأولمبياد العالمي للروبوت WRO - مسار الفئة المفتوحة - وتأهل لتمثيل المملكة في المنافسات الدولية لعام 2021 م.وبهذه المناسبة أشاد الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بينبع بالإنجازات المتميزة التي حققها الطلاب بمدارس الهيئة الملكية بينبع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ومثلوا وطنهم خير تمثيل في جميع المجالات العلمية والمسابقات الدولية التي يشاركون فيها, مثمناً لرجالات التعليم تفانيهم في عملهم وإخلاصهم وكفاءتهم وتميزهم فيما يقومون به من دور مهم تجاه أبنائنا الطلاب، الذي يصب في مصلحة وطننا المعطاء.// انتهى //23:54ت م0241