الرباط 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسبحث وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم باتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، سبل التعاون بين الجانبين.وأفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية، أن بوريطة جدد التأكيد على دعم المملكة المغربية لمهام المسؤول الأممي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكداً جاهزية المغرب لمواكبة جهودهما الرامية إلى ضمان استقرار ليبيا.وأشار البيان إلى أن المسؤولين جددا التأكيد على رفض أي تدخل خارجي في ليبيا, داعين إلى احترام السيادة والوحدة الوطنيتين لليبيا.وأبرز الطرفان ضرورة دعم المجتمع الدولي، لاسيما منظمة الأمم المتحدة، للمرحلة الجديدة الحاسمة التي دخلتها ليبيا من أجل وضع حد لنزاع طال أمده، وهو ما سيكون له وقع إيجابي على الوضعية الأمنية في منطقة الساحل وما وراءها.// انتهى //00:37ت م0006