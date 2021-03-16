نيويورك 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأكدت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، التزام الولايات المتحدة بتحقيق حلّ سياسي للصراع السوري، وفقًا للمعايير المحددة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، معربة عن دعم بلادها لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا الهادفة إلى تعزيز تسوية سياسية.وأفادت غرينفيلد في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم حول سوريا، أن الشعب السوري عانى طوال عقد كامل ما لا يمكن تصوره من القمع العنيف والإرهاب والحرب الأهلية الوحشية.وأوضحت أن 13 مليون سوري أجبروا على النزوح والفرار من ديارهم، مشددةً على ضرورة السماح للعاملين في المجال الإنساني وتمكينهم من القيام بوظائفهم عبر تعزيز وتوسيع عمليات نقل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.وأشارت إلى رفض نظام الأسد الانخراط بحسن نية في مفاوضات السلام، داعيةً روسيا للضغط على نظام الأسد؛ للتخلي عن المماطلة.وطالبت غرينفيلد، نظام الأسد بدلاً من المماطلة بالإفراج عن أولئك الذين اُعتقلوا بشكل تعسفي وخاصة النساء والأطفال وكبار السن.// انتهى //01:00ت م0012