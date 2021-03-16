القاهرة 3 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسالتقت وزيرة الصحة والسكان المصرية ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتورة هالة زايد اليوم، بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ54 لمجلس وزراء الصحة العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء آلية استمرار تقديم الدعم الطبي للدول العربية، خاصة التي تعاني من تحديات اقتصادية في ظل مواجهة فيروس كورونا، وتعزيز سُبل التعاون بين الدول العربية للاستجابة السريعة لاحتياجات، والدول التي تعاني من تحديات صحية وإمدادها بالدعم الطبي.وأشار مجاهد إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب رحّب خلال اجتماع دورته الـ54 بالمقترح المُقدم من وزيرة الصحة والسكان المصرية بإنشاء "هيئة الدواء العربية"، لتسهيل التشريعات المتعلقة بتسجيل الدواء داخل البلدان العربية، وكذلك سرعة إعداد إستراتيجية لآلية التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا بالدول العربية، بالتنسيق مع وزراء الصحة العرب ومكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، تمهيدًا لتعميمها على الدول العربية للعمل على توفير احتياجاتها من اللقاحات.// انتهى //01:08ت م0014