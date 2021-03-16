تونس 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأجرى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم، اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.وجرى خلال الاتصال تنسيق التعاون بين البلدين في القضايا الإقليمية وخاصة المسألة الليبية عبر دعم الاستقرار السياسي في ليبيا وإنجاح عملية الإعمار في البلد.وجدد دراغي دعم بلاده لتونس في كل المجالات خاصة في المجال الاقتصادي، عبر دعم الاستثمارات الإيطالية في تونس وخاصة في مجال الطاقة.// انتهى //01:41ت م0017