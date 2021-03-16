الجزائر 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأعربت الجزائر ومالي اليوم عن تفاؤلهما بالتطورات السياسية الحاصلة في ليبيا.وأفاد بيان مشترك في ختام زيارة رئيس دولة مالي باه أنداو، إلى الجزائر دامت ثلاثة أيام، أن البلدين يشيدان "بوقف القتال وتنصيب حكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة مجلس نواب الشعب الليبي".كما دعا الرئيسان عبر البيان، الأطراف الليبية إلى رص الصفوف لإنجاح الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.وأكدا على ضرورة وضع حد لكافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، من أجل السماح للشعب الليبي بأن يقرّر مصيره بكل حرية، بهدف الحفاظ على الوحدة والاستقلالية والسيادة الليبية.// انتهى //03:08ت م0023