الرباط 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة أمس بالتعاون مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، وبالتنسيق مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بوزارة التعليم الليبية، أعمال دورة تدريبية في موضوع "إستراتيجيات التعليم عن بُعد: التعليم المقلوب أو التعليم المعكوس نموذجاً.وبحسب بيان صادر عن الإيسيسكو من مقرها في الرباط، يشارك في هذه الدورة التدريبية التي ستستمر على مدى ثلاثة أيام في طرابلس، 20 من المسؤولين عن تطوير برامج التعليم عن بُعد، والأساتذة المتخصصين في المجال وعدد من الخبراء والمدرسين.وتقوم الدورة على تنمية معارف المشاركين ومهاراتهم حول إستراتيجية التعليم المقلوب أو المعكوس، وكيفية تعزيزها من أجل تعليم جيد، وضمان استمرارية العملية التعليمية من خلال توظيف التكنولوجيات الحديثة في المؤسسات التعليمية بدولة ليبيا.// انتهى //05:10ت م0024