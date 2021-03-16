لندن 3 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأوضح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي أن المملكة المتحدة تدعو إلى حل سياسي شامل ومستدام بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في سوريا.واضاف في تصريح له أمس أنه قد مر عقد من إراقة الدماء والتعذيب والاختفاء القسري، مؤكدًا أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتّحدة يمكنها إنهاء الصراع، كما يجب تقديم المسؤولين عن أفظع الجرائم للعدالة.//انتهى //05:24ت م0025