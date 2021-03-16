اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الثلاثاء 1442/8/3 هـ الموافق 2021/03/16 م واس
طوكيو 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واس
صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.
وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 24ر188 نقطة، أو 63ر0% ، ليصل إلى 21ر29955 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 47ر9 نقطة، أو48ر0% ، ليصل إلى 20ر1978 نقطة.
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