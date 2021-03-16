المدينة المنورة 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظتي الحناكية والعلا.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء .// انتهى //08:43ت م0030