إسلام آباد 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تشديد إجراءات الإغلاق الذكي في باكستان خاصة في المدن المكتظة بالسكان، للسيطرة على الانتشار السريع للإصابات بفيروس كورونا.وسلطت الضوء على الجهود الإقليمية والدولية الجارية لإنجاح عملية السلام الأفغانية، لضمان الأمن الدائم في أفغانستان، وموافقة معظم الأطراف المعنية بالشأن الأفغاني المشاركة في اجتماع موسكو حول السلام في أفغانستان المقرر عقده يوم الخميس المقبل.وأخبرت عن زيارة رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الأدميرال محمد أمجد خان نيازي إلى مملكة البحرين لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي.أمنياً أشارت إلى مقتل جندي وإصابة خمسة بينهم جنديين وثلاثة مدنيين جراء انفجار استهدف سيارة للقوات شبه العسكرية في مدينة كراتشي جنوب باكستان.وتناقلت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان الذي دعا الدول والمنظمات الدولية للمشاركة في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.ونشرت أنباء إلغاء مئات الرحلات الجوية في الصين بسبب عاصفة رملية قوية اجتاحت مناطق شمال الصين.// انتهى //09:22ت م0031