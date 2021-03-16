بيروت 03 شعبان 1442هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الرسالة الخطية التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والتي تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.واهتمت صحف الثلاثاء بالزيارة التي قام بها قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكينزي للبنان ولقائه قائد الجيش اللبناني جوزف عون وكبار الضباط كما ونقلت عنه تشديده على أهمية استقرار لبنان وأهمية الشراكة العسكرية بين البلدين.كما واصلت تتبعها للتصاعد السريع لسعر صرف الدولار والذي كاد يلامس سقف ١٤ ألف ليرة بينما تتهاوى القدرة الشرائية للمواطنين وتزداد وتيرة الاحتجاجات في مجمل المناطق مع عودة لظاهرة قطع الطرقات المتفرقة والمتنقلة من مكان إلى آخر.إقليميا وفي الشأن السوري أخبرت عن استمرار بريطانيا في فرض العقوبات على النظام السوري وإعلانها أمس إدراج وزير الخارجية فيصل المقداد وخمسة آخرين في لائحة العقوبات.عراقيا أنبأت عن استهداف قاعدة بلد الجوية العسكرية شمال العاصمة بغداد والتي تضم عسكريين أميركيين.وفي آخر التطورات السياسية الليبية تطرقت إلى تأدية عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلفة بإدارة المرحلة الإنتقالية اليمين الدستورية.// انتهى //10:34ت م0039