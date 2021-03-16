عام / محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يلتقى سفير اليابان لدى المملكة
الثلاثاء 1442/8/3 هـ الموافق 2021/03/16 م واس
الرياض 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واس
التقى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد في مكتبه اليوم، سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.
وقدم الدكتور الفهيد عرضاً عن الجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال التدريب عبر تخصصات يطلبها سوق العمل وتتواكب مع متطلبات المرحلة والمشاريع التي تطلقها المملكة .
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال التدريب التقني والمهني بين البلدين.
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10:58ت م
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