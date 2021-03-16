الرياض 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسالتقى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد في مكتبه اليوم، سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.وقدم الدكتور الفهيد عرضاً عن الجهود التي تبذلها المؤسسة في مجال التدريب عبر تخصصات يطلبها سوق العمل وتتواكب مع متطلبات المرحلة والمشاريع التي تطلقها المملكة .وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال التدريب التقني والمهني بين البلدين.// انتهى //10:58ت م0043