نيويورك 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسالتقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس افتراضيًا، بالمرشح لمنصب رئيس الجمعية العمومية للدورة 76 للأمم المتحدة، الدكتور زلماي رسول.وجرى خلال اللقاء مناقشة رؤية المرشح الدكتور رسول وأولوياته للدورة 76، خاصة القضايا المهمة للمملكة العربية السعودية.حضر اللقاء مدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني، ورئيس قسم الترشيحات في وفد المملكة بندر النهدي.// انتهى //11:06ت م0045