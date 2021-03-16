جدة 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسقدمت أمانة محافظة جدة 8 مبادرات رقمية ضمن مشاركتها في ملتقى مكة الثقافي خلال دورته الحالية تحت عنوان "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي" ، التي تشمل أجهزة وأنظمة إلكترونية متعددة.وتمثلت المبادرات الرقمية للأمانة في مبادرة المواعيد المرئية ، والقرعة الإلكترونية للمنح ، ومنصة جدة للتطوع ،ودليل جدة الذكي ، وتقديم معاملة إلكترونيًا ، والمنصة الإلكترونية الموحدة لإدارة المدينة ، إلى جانب مبادرة نظام راصف ، ونظام راصد نظافة .وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود أمانة جدة في التحول الرقمي واستحداث خدمات جديدة تسهم في الارتقاء بالخدمات البلدية .// انتهى //11:11ت م0047