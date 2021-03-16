سكاكا 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واستتابع شرطة منطقة الجوف، خلال جولاتها الميدانية في الأسواق الشعبية والطرقات العامة والمتنزهات العامة، رصد مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الجسدى المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.ورافقت "واس" الجهات الأمنية بمدينة سكاكا لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي.وتقوم شرطة الجوف بتحرير المخالفات بحق المخالف في حال لم يتبع الإجراءات الاحترازية.// انتهى //11:13ت م0048