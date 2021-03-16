الدمام 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسنفّذت فرق الالتزام التابعة لصحة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 724 زيارة رقابية ميدانية، للتأكد من تطبيق المؤسسات الصحية الخاصة للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا .وأوضحت "صحة الشرقية "أن عدد الزيارات التي تم تنفيذها للمستشفيات بلغ 82 زيارة، بالإضافة إلى 384 زيارة للمجمعات الصحية، و258 زيارة للصيدليات، مؤكدةً استمرار حملاتها التفتيشية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .// انتهى //12:47ت م0078