عام / الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة يناقش خططه للاستعداد لموسم العمرة
الثلاثاء 1442/8/3 هـ الموافق 2021/03/16 م واس
جدة 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واس
ناقش مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى جميل بلجون ، خلال اجتماعه الأول بمديري الإدارات بالمنطقة أمس ، خطة الهيئة للاستعداد لموسم العمرة 1442هـ التي تعنى بتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لقاصدي المسجد الحرام والطرق المؤدية لمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك .
واستعرض الاجتماع آليات العمل في الإدارات العاملة بالمنطقة والمراكز الإسعافية ، وأساليب العمل الإسعافي في الحرم المكي ، إلى جانب بحث الموضوعات على جدول الأعمال التي من شأنها تطوير العمل الإسعافي ومتابعة سير العمل في المراكز الإسعافية وتذليل كافة العقبات , بما يضمن تقديم الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية .
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