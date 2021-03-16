جدة 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسناقش مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى جميل بلجون ، خلال اجتماعه الأول بمديري الإدارات بالمنطقة أمس ، خطة الهيئة للاستعداد لموسم العمرة 1442هـ التي تعنى بتقديم الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لقاصدي المسجد الحرام والطرق المؤدية لمكة المكرمة خلال شهر رمضان المبارك .واستعرض الاجتماع آليات العمل في الإدارات العاملة بالمنطقة والمراكز الإسعافية ، وأساليب العمل الإسعافي في الحرم المكي ، إلى جانب بحث الموضوعات على جدول الأعمال التي من شأنها تطوير العمل الإسعافي ومتابعة سير العمل في المراكز الإسعافية وتذليل كافة العقبات , بما يضمن تقديم الخدمة ضمن الإجراءات الاحترازية .// انتهى //12:55ت م0079