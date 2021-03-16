سلفيت - بيت لحم 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين من محافظتي سلفيت و بيت لحم.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال الشابين أحمد عبد العزيز الأسعد ، وحمزة مروان بوزية ، بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما في بلدة كفل حارس شمال سلفيت.من جهة أخرى نقلت مصادر محلية عن الناشط أحمد صلاح بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمود محمد صلاح ، بعد دهم منزل ذويه في منطقة باكوش غرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم وتفتيشه.// انتهى //12:58ت م0080