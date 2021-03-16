المدينة المنورة 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة المدينة المنورة، الحفل الختامي لجائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميّز في دورتها السادسة الاستثنائية لعام 2020م، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طيبة، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء ومدراء الإدارات الحكومية .وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سموه والحضور فيلماً وثائقياً عن جهود القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية بالمنطقة خلال جائحة كورونا، كما شاهد عرضاً وثائقياً عن مسيرة الجائزة، ثم دشّن سموه الهوية البصرية لمؤسسة جائزة المدينة المنورة .وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، الرُعاة والجهات الفائزة بالجائزة في هذه الدورة الاستثنائية، حيث حققت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة المركز الأول في فرع التميّز في إدارة العمل عن بُعد، فيما حققت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي المركز الثاني، وجاءت الجامعة الإسلامية في المركز الثالث .كما نالت شرطة منطقة المدينة المنورة جائزة المركز الأول في فرع التميّز في إدارة الأزمات والمخاطر، وحقق المركز الثاني فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، فيما جاء بالمركز الثالث المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة .من جانبه، قدّم أمين عام مجلس منطقة المدينة المنورة الأمين العام لمؤسسة الجائزة المهندس محمد بن إبراهيم عباس، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه وعنايته بالجائزة؛ لتحقيق رؤيتها ورسالتها الرامية للتحسين المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار في المنطقة، مثمّناً توجيهات سموّه التي كان لها أكبر الأثر خلال دورة الجائزة هذا العام خاصة في ظل ما يشهده العالم من ظروف استثنائية، مُشيراً إلى أن الجائزة تُمنح للمنشآت الحكومية التي تُحقق تميزاً في الخدمات والأداء المؤسسي، سعياً لرفع مستوى أداء الجهات الحكومية لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين .وقال الأمين العام لمؤسسة الجائزة، أن المؤسسة تُتابع كل عام تحقيق أهدافها في نشر وترسيخ ثقافة ومفاهيم ومبادئ الجودة والتميّز في العمل المؤسسي، وتسعى لتحفيز المنشآت الحكومية على تطبيق أنظمة الجودة والتحسين المستمر لرفع الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز روح التنافس والتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين المنشآت الحكومية، كما تسعى لتأسيس ثقافة ومفاهيم الإبداع والابتكار في مختلف جوانب الحياة في المجتمع .// انتهى //13:00ت م0081