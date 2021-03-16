الرياض 3 شعبان 1442 الموافق 16 مارس 2021 واس.اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اللقاء التدريبي "توظيف الخدمات الإلكترونية في أعمال خدمات الطلاب"، وذلك ضمن جهود الإدارة في الانتقال إلى التحول الرقمي في معظم الإدارات والأقسام، ومواكبة التقنية في التعاملات التي تقدم للمستفيدين.وتناول اللقاء مقدمة وتعريفاً عن البرنامج ومزاياه ومكونات الواجهة الرئيسة له، إلى جانب تطبيق عملي في استخدامه بأعمال خدمات الطلاب.يذكر أن البرنامج يستهدف الكادر الإداري بقسم خدمات الطلاب، ما يتطلب ذلك تأهيل جميع أفرادها لتوظيف الخدمات الإلكترونية في أعمال الإدارة وكيفية تحليل البيانات ومعالجتها وحفظ وأرشفة الملفات، وأفضل البرامج الإلكترونية المستخدمة في ذلك وكيفية استخدامها.// انتهى //13:05ت م0083