الرياض 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسعقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، الجزء الأول من التدريب على نموذج توقعات حجم وحركة الركاب والبضائع لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وذلك عبر الاتصال المرئي.وشارك بالتدريب عدد من المختصين من الجهات المعنية والشركات الوطنية المشغلة للسكك الحديدية بدول مجلس التعاون، كما تضمن البرنامج التدريبي على كيفية إدارة وتحديث وتطوير نموذج التوقعات، الذي هو جزء من نتائج الدراسة التي أعدها مكتب استشاري مختص لتحديث توقعات حجم وحركة الركاب والبضائع على مشروع سكة الحديد.// انتهى //13:08ت م0084