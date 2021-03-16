إسلام آباد 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2511 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 609964 حالة، منها 23355 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1136 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 573014 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 58 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13595 حالة وفاة.// انتهى //13:11ت م0085