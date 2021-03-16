رفحاء 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء اليوم, مبادرة "معا نحو بيئة أفضل",تتضمن الصيانة والنظافة والتحسين لمتنزهات وفياض" القصوريات وفاخرة وزعبية والعنينة "، بالتعاون مع بلدية روضة هباس - 100 كم شرق رفحاء والممتدة على مساحات واسعة،وتشتهر بالتنوع النباتي الطبيعي منها القيصوم, الشيح, النفل، الرشاد, وأشجار السدر, وغيرها وإزالة جميع المخلفات والتشوه البصري وإعادتها إلى طبيعتها الجميلة.وكان سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وجه خلال زيارته لمحافظة رفحاء ومراكزها مؤخراً بتطوير المتنزهات البرية، وفق آلية متبعة ومنظَّمة وتهيئتها للباحثين والزائرين والمستكشفين، ودعم برامج الحفاظ على البيئة والحفاظ على المتنزهات، بما يحقق تطوير القطاع السياحي في محافظة رفحاء لما تزخر به من مقومات طبيعية تسهم في تشجيع السياحة البرية فيها خلال فصلي الشتاء والربيع, كما وجه بدراسة استثمار المتنزهات الطبيعية كونها من مقومات السياحة الشتوية في إطار إستراتيجية رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:11ت م0086