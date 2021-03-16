القاهرة 03 شعبان 1442هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأكد البرلمان العربي أن ترسيخ وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية تمثل أحد الأولويات الرئيسة التي يعمل عليها البرلمان، انطلاقاً من المبادئ العالمية المستقرة لحقوق الإنسان والتي تلتزم بها الدول العربية بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان وانضمامها أيضاً إلى الاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية ذات الصلة.وقال رئيس البرلمان عادل بن عبد الرحمن العسومي في بيان له اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان إن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان لهذا العام يأتي في وقت تواجه فيه الدول العربية حملة ممنهجة للتدخل في شؤونها الداخلية وفرض الوصاية الخارجية عليها تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان.وأثنى "العسومي "على تخصيص الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار "الحق في الصحة"، مشيدا بالجهود المقدرة التي تبذلها الدول العربية من أجل مواجهة جائحة كورونا، سواء على مستوى الدول فرادى أو في إطار جامعة الدول العربية.ودعا رئيس البرلمان العربي ، الدول العربية إلى الاستفادة من الدروس القاسية التي أفرزتها جائحة كورونا لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل تطوير خطط مستقبلية مشتركة لتعزيز جاهزية ومناعة النظم الصحية في الدول العربية لمواجهة أية أزمات مستقبلية مشابهة.// انتهى //13:15ت م0087