نجران 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة نجران اليوم ، نتائج القبول في برامج الماجستير الأكاديمية المجانية للعام الجامعي 1443هـ، والتي شملت 8 برامج أكاديمية تمثلت في برامج كلية الشريعة وأصول الدين وتضمنت برنامج الفقه طلاب وطالبات، وأصول الفقه طلاب فقط، و الحديث وعلومه طلاب وطالبات ، و برنامجي كلية التربية وهما برنامج المناهج وطرق التدريس طلاب وطالبات، والتربية الخاصة صعوبات تعلم طلاب وطالبات، و برامج كلية العلوم والآداب وهي برنامج الرياضيات طالبات فقط ، وفيزياء المواد المتقدمة طلاب فقط، و برنامج كلية اللغات والترجمة علم اللغة التطبيقي .وأوضحت عميدة عمادة الدراسات العليا الدكتورة أمل الشهري أن الاطلاع على نتائج القبول متاح من خلال الدخول على الرابط التالي https://cutt.us/najranuniversityودعت الدكتورة الشهري جميع الطلاب والطالبات الذين تم قبولهم إلى إرسال صورة من شهادة البكالوريوس، وصورة من السجل الأكاديمي، وصورة من الهوية الوطنية على البريد الإلكتروني dpgs-2030@nu.edu.sa ، لاستكمال إجراءات القبول، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال إشعارات القبول بدءًا من 5 الشهر الجاري وحتى 16 من شهر ذي القعدة القادم إلى البريد الذي أُرسلت منه المستندات.وأكدت العمادة أن القبول يعدّ لاغياً لمن لم يكمل باقي الإجراءات المتمثلة في إحضار موافقة جهة العمل أو إحضار ما يثبت عدم وجوده على رأس عمل بمشهد من الموارد البشرية.// انتهى //13:15ت م0088