مكة المكرمة 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسواصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهود الأمانة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.وقامت بلدية المسفلة بإتلاف "طن" من الأدوات المنزلية المستعملة التي تباع من قبل الباعة الجائلين في حوش بكر بشارع المنصور، وإزالة المباسط العشوائية المخالفة والعمل على تنظيف المنطقة بالكامل، إضافةً إلى مصادرة 1398 كجم من الخضروات المتنوعة وجرى تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.وفي السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية بقسم الأسواق التجارية في بلدية العتيبية الفرعية، بحملة رقابية مكثفة على الباعة الجائلين ضمن نطاقها الإشرافي، للحد من ظاهرة المباسط العشوائية المخالفة، وأسفرت الحملة عن مصادرة 788 كجم من الخضروات والفواكه، وإتلاف 9عربات خشبية تستخدم لنقل وبيع الخضروات، وجرى تسليم الفواكه والخضروات بعد التأكد من صلاحيتها لجمعية حفظ النعمة، وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.وأكَّدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية الميدانية ومواصلة الجهود والاهتمام والعناية بالصحة العامة والتصدي لكافة الظواهر السليبة، مقدمةً شكرها الجزيل للتعاون المثمر من جميع المواطنين والمقيمين، حاثةً الجميع بمواصلة الإبلاغ عن الباعة الجائلين المخالفين من خلال الرقم الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة، لإتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والمحافظة على سلامة الجميع.// انتهى //13:16ت م0089