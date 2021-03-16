نجران 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه اليوم، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسي، بحضور مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة مهند بن صالح اليامي .وجرى خلال اللقاء بحث أعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة نجران واستعراض خطط الهيئة في المنطقة، لتحقيق الآمال والتطلعات من خلال استحداث المراكز الإسعافية، والعمل على إعادة تفعيل خدمة الإسعاف الجوي.وثمَّن سمو أمير منطقة نجران جهود الهيئة من خلال ما يقدم من قبل فرع منطقة نجران في التعامل مع الحالات الإسعافية ،وما قدم خلال جائحة كورونا من عمل يعد محلاً للفخر والاعتزاز، مؤكداً الدعم لخطط الهيئة لخدمة المنطقة حتى تحقق الأهداف.// انتهى //13:17ت م0090