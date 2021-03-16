الكويت 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر18 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5773 نقطة بنسبة صعود بلغت 32ر0%.وجرى تداول كمية أسهم بلغت 06ر214 مليون سهم تمت عبر 9712 صفقة نقدية بقيمة 8ر40 مليون دينار .وانخفض مؤشر السوق الرئيس 2ر2 نقطة ليبلغ مستوى 68ر4675 نقطة بنسبة هبوط بلغت 05ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 4ر132 مليون سهم تمت عبر 4834 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 ملايين دينار .فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر27 نقطة ليبلغ مستوى 52ر6326 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 5ر81 مليون سهم تمت عبر 4878 صفقة بقيمة 9ر29 مليون دينار .// انتهى //13:20ت م0091