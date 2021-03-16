اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام
الثلاثاء 1442/8/3 هـ الموافق 2021/03/16 م واس
الكويت 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واس
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر18 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5773 نقطة بنسبة صعود بلغت 32ر0%.
وجرى تداول كمية أسهم بلغت 06ر214 مليون سهم تمت عبر 9712 صفقة نقدية بقيمة 8ر40 مليون دينار .
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 2ر2 نقطة ليبلغ مستوى 68ر4675 نقطة بنسبة هبوط بلغت 05ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 4ر132 مليون سهم تمت عبر 4834 صفقة نقدية بقيمة 8ر10 ملايين دينار .
فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر27 نقطة ليبلغ مستوى 52ر6326 نقطة بنسبة صعود بلغت 43ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 5ر81 مليون سهم تمت عبر 4878 صفقة بقيمة 9ر29 مليون دينار .
// انتهى //
13:20ت م
0091