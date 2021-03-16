الدمام 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، سفير جمهورية تنزانيا لدى المملكة علي جابر مواديني.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، أعرب السفير التنزاني لدى المملكة عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال.// انتهى//14:31ت م0112