الرياض 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 8 مساجد مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 37 يوماً 294 مسجداً تم فتح 276 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة هي ثلاثة مساجد بمنطقة الباحة ، ومسجد في كلٍ من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، والحدود الشمالية .وأشارت إلى إعادة فتح 3 مساجد اثنين منها بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.وأكدت على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام باستشعار المسؤولية أمام الله بالعمل وفق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، وأهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في تطبيق الإجراءات بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد 1933.من جهة أخرى نفذت الوزارة 21288 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع السادس؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال ستة أسابيع 125.435 جولة رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.وأوضحت وكالة الوزارة لشؤون المساجد، أنه تم رصد 314 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فوراً, وتنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة, فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 2104 مساجد بمناطق المملكة، وعولجت الملاحظات فيها فوراً.// انتهى //14:51ت م0117