المدينة المنورة 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واس‏افتتح مدير عام تعليم المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم اليوم، (ملتقى التعليم الرقمي) تحت شعار ‫" تطوير مستمر نحو رؤى مستقبلية " والذي نظمه عن بعد مكتب التعليم بشمال المدينة بحضور المساعدة للشؤون التعليمية مريم عقيل الجهني ومديرة المكتب عزيزة القليطي وأكثر من 998 مستفيداً ومستفيدة.وأوضح مدير عام تعليم المدينة أن الملتقى الافتراضي يسهم في تهيئة بيئة تنافسية حاضنة للخبرات العلمية, ويبرز التجارب التقنية الداعمة للتعليم عن بعد لإثراء الميدان التعليمي, وتحقيق ممارسات تعليمية متميزة ومبدعة تعمل على تحسين نواتج التعلم محلياً وعالمياً.يذكر أن الملتقى يستمر يومين, ويضم (18) ورقة علمية وورشة تدريبية وجلسات حوار مفتوح يستعرضها نخبة من التربويين والتربويات المختصين من وزارة التعليم, وجامعة طيبة, والجامعة الإسلامية ومنسوبي التعليم.//انتهى//14:52ت م0118