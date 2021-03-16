المدينة المنورة 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة اليوم, ورشة عمل افتراضية عن "نظام مكافحة التستر التجاري والفترة التصحيحية وإجراءات التصحيح".وناقشت الورشة الافتراضية العديد من المحاور منها, نظام مكافحة التستر التجاري, والتعريف بالفترة التصحيحية, وإجراءات التصحيح المبكر ومزاياه.وتهدف الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة إلى رفع مستوى الوعي بنظام مكافحة التستر التجاري.//انتهى//14:59ت م0119