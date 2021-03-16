الدمام 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واستنظم وكالة جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية ممثلة بإدارة الخطط والبرامج الدراسية، في 17 شعبان الجاري، ملتقى -عن بُعد- بعنوان "اتجاهات حديثة نحو بناء البرامج الأكاديمية في التعليم الجامعي".وأوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي، أن الملتقى الذي يستمر يومين، سيناقش موضوعاته تحت محورين أولهما: تخطيط وتصميم البرامج الدراسية لضمان جودتها يتناول أنواع تصميم البرامج الدراسية، وخطوات ووثائق إنشاء وتحديث البرامج الدراسية (نماذج نظرية وتطبيقات عملية)، وعرض تجربة الجامعة في تحديث برامجها الدراسية.وأشار إلى أن المحور الثاني خُصص لموضوع مواءمة البرامج الدراسية مع متطلبات سوق العمل يناقش من خلاله الوظائف ومجالات العمل لخريجي الجامعات في المملكة، من خلال الاختبارات المهنية، والتدريب الميداني، ومشروعات التخرج، والأندية المهنية، وتصنيف الوظائف واستيعاب القطاعين الحكومي والأهلي لمخرجات البرامج الأكاديمية وبناء شراكات مع القطاع الخاص ومتحدثين من داخل وخارج الجامعة.من جانبه، أوضح المشرف العام على إدارة الخطط والبرامج الدراسية عضو اللجنة الإشرافية على الملتقى الدكتور خالد الزهراني، أن الملتقى يهدف إلى إتاحة المجال لمصممي البرامج الدراسية من مختلف التخصصات لمناقشة أحدث الاتجاهات والاهتمامات في مجالات تخطيط وتصميم البرامج الدراسية وضمان جودتها بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وإبراز دور الجامعة في تطوير البرامج الدراسية في الكليات، ونشر ثقافة تصميم البرامج الدراسية في التعليم الجامعي، ودعم الكليات في إنشاء وتطوير برامجها الدراسية، وتعزيز ثقة الشركاء والمستفيدين من البرامج الدراسية المقدمة في الجامعة.// انتهى //15:04ت م0120