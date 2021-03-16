حائل 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، التقرير الإحصائي ‏السنوي لجوازات المنطقة للعام 1441هـ.جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير جوازات المنطقة المكلف العميد نافع بن فهد الحربي.وتضمن التقرير المشاركات الرسمية لجوازات المنطقة وأبرز التطورات التقنية للقطاع في مجال الحكومة الإلكترونية‏.ونوه سمو أمير منطقة حائل بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- لتطوير برامج الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم, مثمنًا ما تقوم به جوازات المنطقة من جهود ‏وتميز في الخدمات التي تقدم إلكترونيًا , كما أشاد بما وصلت إليه خدمات ‏إدارات الجوازات في مناطق المملكة بمتابعة من سمو وزير الداخلية.// انتهى //15:09ت م0123